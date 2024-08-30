Харківські нацгвардійці вибороли 13 призових місць на змаганнях ветеранів «Сильні України»
В місті Рівне відбувся завершальний етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України», в якому взяли участь й харківські нацгвардійці.
Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
Учасники змагалися у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та в ривку гирі. Головним суддею став Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену. Змагання організувала Федерація стронгмену України.
Захід зібрав рекордну кількість учасників – понад 200 спортсменів з 17 регіонів України. Переважно це були ветерани Сил оборони України, однак свої сили демонстрували і діючі військовослужбовці, серед яких чимало гвардійців, що отримали поранення під час захисту України.
Нагадаємо, цього року подібні змагання пройшли в Дніпрі, Одесі, Хмельницькому, Кропивницькому, Полтаві та Звягелі.
Адаптивний спорт важливий для гвардійців, які проходять реабілітацію після поранень – він допомагає фізичному та психологічному відновленню, дозволяє зберігати активний спосіб життя, покращує фізичну форму та допомагає зберігати рухливість.
Загалом у Рівному Слобожанські гвардійці вибороли 13 призових місць в усіх з представлених видів спорту.
Жим лежачи:
1. Паршаков Євген 2 місце
2. Петряєв Едуард 3 місце
3. Кошельніков Сергій 3 місце
Аірбайк
1. Лисенко Віталій 1 місце
2. Паршаков Євген 2 місце
3. Кошельніков Сергій 2 місце
4. Дьячков Олександр 2 місце
5. Кравченко Олександр 3 місце
Гребля:
1. Кошельніков Сергій 2 місце
2. Паршаков Євген 3 місце
Гирьовий спорт
1. Паршаков Євген 1 місце
2. Кіяшко Сергій 2 місце
3. Кошельніков Сергій 3 місце