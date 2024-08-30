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Медальний залік Паралімпіади: на якому місці Україна

Медальний залік Паралімпіади: на якому місці Україна

Завершилися змагання 1-го дня Паралімпійських ігор 2024 в Парижі, столиці Франції.

За цей час розіграно 22 комплекти медалей, повідомляє SPORT.UA.

32 країни здобули хоча б одну нагороду, 15 команд мають в активі щонайменше одну золоту медаль.

У збірної України в активі – 4 медалі у плаванні (2 срібла та 2 бронзи). Синьо-жовта команда посідає 17-те місце у медальному заліку.

29 серпня скарбничку перші медалі українській команді принесли плавці: Антон Коль (срібло), Ірина Пойда (срібло), Анна Гонтар (бронза), Олександр Комаров (бронза).

У медальному заліку лідирує Китай (4–1–0), далі йдуть Великобританія (2–3–1), Італія (2–2–5), Нідерланди (2–0–0), Франція (1–2–0).

Агентство Телевидения Новости

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