Масовані обстріли Харкова: лікарі розповіли про стан поранених, що залишаються в лікарні

Пан Олег мешкав на 9 поверсі цієї 12-поверхівки на вулиці Біблика в Індустріальному районі Харкова. Саме збирався на роботу, коли пролунав вибух. Все сталось близько третьої години дня 30 серпня. Російські окупанти завдали масованих авіаударів по чотирьох районах Харкова. У чоловіка численні порізи – навіть, скло з ран лікарі діставали.

Олег Беліченко, поранений

Думав, літак. А воно – вибух і на підлозі. А потім рятувалися. Кричу – мама виходь з квартири, все горить. А з мене кров, все в порізах було.

Першого вересня ворог атакував три райони Харкова ракетами – попередньо, «Іскандер-М». Вадима Тихонова вибух застав на роботі, чоловік працював у меблевому магазині біля станції метро Академіка Павлова.

Вадим Тихонов, поранений

Я не встиг вийшов на вулицю. Кілька хвилин. І позаду скло коли прилетіло – ось ногу пошкодило.

До Харківської обласної клінічної лікарні після російського ракетного удару першого вересня привезли вісімнадцять пацієнтів. За словами керівника лікарні, серед постраждалих троє дітей. Вони у стабільному стані, дітей оглянули та перевели до іншої лікарні.

Руслан Врагов, керівник Харківської обласної клінічної лікарні

Ще було два пацієнти, які одна дівчина і один хлопець, які були вкрай важкі, вони були одразу підняті в операційну, де надавалась оперативна допомога, і після цього вони і досі знаходяться в палаті інтенсивної терапії. Дівчина на зараз – ще продовжується штучна вентиляція легень, а хлопець екстубований, він в свідомості, але його стан також залишається ще важкий і продовжується інтенсивна терапія.

У лікарні лишаються одинадцять пацієнтів, які зазнали поранень внаслідок російського авіаційного удару по Харкову 30 серпня.

Руслан Врагов, керівник Харківської обласної клінічної лікарні

Одна жінка була виписана додому вчора за наполяганням родичів і нею самою, її стану нічого не загрожувало, тому вона в задовільному стані була виписана. Всі інші продовжують лікування, медична допомога надається в повному обсязі. Це і перев’язки, і знеболювальні, і антибактеріальна терапія, і до обстеження всі необхідні проводяться.

За словами лікарів, після останніх російських обстрілів у поранених переважали травми голови, тулуба та черевної порожнини. Почастішали випадки травматичної ампутації кінцівок.





Агентство Телевидения Новости