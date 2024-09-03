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Ще одно золото Паралімпіади-2024 приніс Україні Денис Остапченко

Ще одно золото Паралімпіади-2024 приніс Україні Денис Остапченко

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, медальна скарбничка збірної України поповнилася черговими нагородами у плаванні.

Про це повідомляє видання Чемпіон.

У фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3 Денис Остапченко виграв золоту медаль, а Сергій Паламарчук здобув бронзу.

Для Остапченка це друга в кар’єрі медаль вищого ґатунку на Паралімпійських іграх і четверта загалом.

Плавання. 50 метрів на спині, чоловіки. Клас S3

Денис Остапченко (Україна) — 45,16 Йосіа Топф (Німеччина) — 47,06 Сергій Паламарчук (Україна) — 50,48

Таким чином, Україна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи в скарбничці 35 нагород: 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових. Одноосібним лідером залишається Китай.

Агентство Телевидения Новости

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