На Харківщині у кареті «швидкої» народилася дитина

Маленький українець з’явився на світ в машині «швидкої» по дорозі з Барвінкового до Лозової.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Виклик надійшов вночі: жінка з другою вагітністю, 28 тижнів, і це були її другі пологи.

Бригада 2501 Близнюківського відділення ЕМД в складі: фельдшера з МНС Герасимової Вікторії, медичної сестри Рибалки Людмили та водія Пишного Артура прийняла пологи під час шпиталізації.

Новонароджений хлопчик народився з вагою 1200 грамів, зростом 35 см.

Вперше знадобився комплект для зігрівання немовлят, який бригада нещодавно отримала.

Мама з сином були доставлені до пологового будинку.

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