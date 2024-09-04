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Харківська фехтувальниця-паралімпійка виграла «бронзу»
Медальний кошик харківських паралімпійців поповнився «бронзою», яку в фехтуванні на візках здобула Олена Федота-Ісаєва.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Спортсменка посіла третє місце в індивідуальних змаганнях на шаблі (категорія В).
Олена Федота-Ісаєва дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній переможниці, вже триразовій паралімпійській чемпіонці Сайсуні Джана з Таїланду з рахунком 9:15.
Далі в поєдинку за бронзову медаль харків’янка не залишила шансів суперниці з Китаю, вигравши у неї з рахунком 15:3.