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Харківська фехтувальниця-паралімпійка виграла «бронзу»

Харківська фехтувальниця-паралімпійка виграла «бронзу»

Медальний кошик харківських паралімпійців поповнився «бронзою», яку в фехтуванні на візках здобула Олена Федота-Ісаєва.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Спортсменка посіла третє місце в індивідуальних змаганнях на шаблі (категорія В).

Олена Федота-Ісаєва дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній переможниці, вже триразовій паралімпійській чемпіонці Сайсуні Джана з Таїланду з рахунком 9:15.

Далі в поєдинку за бронзову медаль харків’янка не залишила шансів суперниці з Китаю, вигравши у неї з рахунком 15:3.

Агентство Телевидения Новости

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