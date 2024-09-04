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04.09.2024 18:01
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Стартує пілотний проєкт з відбору водійок автобусів: для яких областей актуально

Стартує пілотний проєкт з відбору водійок автобусів: для яких областей актуально

Від сьогодні, 4 вересня, відкрита реєстрація на проєкт «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень». Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Хто може подаватись для участі в проєкті?

Умови участі в проєкті для жінок віком від 21 до 65 років:

проживання в Україні (а саме в Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях);наявність водійського посвідчення категорії «B»/«C»/«CE» або ж «D1»; досвід водіння понад три роки;бажання розширити свої професійні можливості;готовність працевлаштуватись водійкою автобуса.

Більше деталей щодо участі у проєкті та його реалізації за посиланням https://www.she-drives.com.ua/

Агентство Телевидения Новости

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