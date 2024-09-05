Тваринник, агроном та фельдшер: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 5 вересня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2413 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.Тваринник – 24 900 грн.Оператор машинного доїння – 24 000 грн.Агроном – 20 000 грн.Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн.Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 18 980 грн.Фельдшер – 15 500 грн.Керівник (директор) закладу дошкільної освіти – 15 000 грн.Апаратник оброблення зерна – 12 000 грн.Контролер газового господарства – 10 600 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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