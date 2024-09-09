Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:01
Просмотров: 47

Незначне зниження температури та хмари: погода у Харкові 9 вересня

Незначне зниження температури та хмари: погода у Харкові 9 вересня

У понеділок, 9 вересня, небо над Харковом буде вкрите хмарами з ранку до вечора. Проте дощу синоптики не обіцяють. Вдень повітря прогріється до +25 °C.

Ймовірність опадів ввечері – до 25%, повідомляє sinoptik.ua.

«У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.», – йдеться в повідомленні.

Повітря прогріється з +15 °C вранці до +25 °C вдень, вночі до +19 °C. Вітер переважно східний, 2-5 м/с.

Фото Харкова: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 