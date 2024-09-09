Незначне зниження температури та хмари: погода у Харкові 9 вересня

У понеділок, 9 вересня, небо над Харковом буде вкрите хмарами з ранку до вечора. Проте дощу синоптики не обіцяють. Вдень повітря прогріється до +25 °C.

Ймовірність опадів ввечері – до 25%, повідомляє sinoptik.ua.

«У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.», – йдеться в повідомленні.

Повітря прогріється з +15 °C вранці до +25 °C вдень, вночі до +19 °C. Вітер переважно східний, 2-5 м/с.

Фото Харкова: Олексій Гуслєв

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