У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли близько 1300 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 29 серпня по 4 вересня захворіла 1291 особа.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 370 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 22 по 28 серпня, – 469 випадків). Дві особи були госпіталізовані.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости