Ще в одній громаді Харківщини встановили модульну амбулаторію

Установа почала працювати у Слобожанській громаді, її послугами зможуть скористатися близько 8 тисяч осіб.

Як повідомляє ХОВА, про це розказала заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.

«Попри виклики повномасштабної війни продовжуємо розвивати мережу модульних закладів охорони здоров’я в регіоні. Питання доступності населення до якісних медичних послуг перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. За підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я та сприяння МОЗ України у селі Шелудьківка функціонує модульна амбулаторія, де працюють 2 лікарі загальної практики й три медсестри. До штату також входить водій. Персонал амбулаторії зможе обслуговувати понад 2300 жителів громади. Крім цього, первинна медична допомога надаватиметься мешканцям сіл Скрипаї, Мохнач, Лісне, де проживає понад 1100 людей, а також 5100 внутрішньо переміщеним людям», – розповіла Олена Логвинова.

Модульна амбулаторія складається з 3 кабінетів, з них 2 – приймальні лікарів, 1 – маніпуляційний. Установа підключена до системи водопостачання й водовідведення, оснащена сучасними меблями, обладнанням та автономними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електроенергії.

Поряд з амбулаторією облаштовано захисне протиуламкове укриття.

Аналогічні модульні амбулаторії встановлені у 13 населених пунктах Харківської області: місті Ізюм, селах Кам’янка, Циркуни, Липці, Мілова, Шевелівка, Гракове, Оскіл, Старий Салтів та Шелудьківка, а також у селищах Ков’яги, Високопілля, Волохів Яр.

Агентство Телевидения Новости