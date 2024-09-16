У Харкові на Холодній горі змінить маршрут тролейбус № 11

Сьогодні, 16 вересня, рух тролейбусів на вулиці Дудинській, а саме на ділянці від проспекту Любові Малої до вулиці Планової, буде припинений з 9:00 до 12:00.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства обумовили це технічними причинами.

В цей період тролейбус № 11 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут».

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