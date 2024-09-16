Медалі чемпіонату України з вільної боротьби здобули спортсменки Харківщини

На чемпіонаті України з вільної боротьби серед жінок в олімпійських вагових категоріях, який 13 та 14 вересня відбувся у Хмельницькому, харків’янки вибороли 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медалі.

Про це повідомляє ХОВА.

У ваговій категорії до 68 кг чемпіонкою стала Аліна Бережна. У фіналі вона перемогла іншу харківську борчиню Олену Нікітінську, яка, відповідно, стала срібною призеркою чемпіонату.

Бронзова нагорода була на рахунку Анастасії Кравченко (вагова до 57 кг). У двобою за третє місце вона здолала суперницю з Львівської області.

В кроці від медалей, посівши п’яті місця, зупинилися Алевтина Ляшенко (вагова до 50 кг) та Кароліна Поплавська (вагова до 53 кг).

Агентство Телевидения Новости