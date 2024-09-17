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Окупанти обстріляли з авіації Куп’янський район

Окупанти обстріляли з авіації Куп’янський район

17 вересня близько 6:30 внаслідок авіаційного обстрілу села Новоосинове Купʼянського району пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, російська армія застосувала два ФАБ-250 з модулем УМПК. Обійшлося без постраждалих.

16 вересня орієнтовно о 21:00 війська рф завдали удару з авіації по Купʼянську. Дістала поранення 63-річна жінка. Щонайменше 10 приватних будинків пошкоджено.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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