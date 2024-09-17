Семеро людей поранені внаслідок обстрілів Харківщини за добу: дані поліції

Минулої доби військові рф завдавали ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківської області. Проти мирного населення ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, FPV-дрони. Зруйновано оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

с. Петропавлівка: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-250 пошкоджено п’ять приватних будинків. Постраждали троє цивільних людей: дві жінки і чоловік.

Куп’янськ: внаслідок ворожого артилерійського обстрілу та авіаудару КАБ-500 пошкоджено приватні будинки. Дістали поранення дві цивільні жінки.

с. Подоли: внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення цивільний чоловік.

Богодухів: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу трьома КАБ пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, ЛЕП, будівлі приватного підприємства, багатоквартирний будинок, магазин. Постраждала цивільна жінка – гостра реакція на стрес.

с. Піски-Радьківські: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. Постраждала цивільна жінка.

с. Нечволодівка: внаслідок ворожого обстрілу біля озера почалась

пожежа.

с. Богуславка: внаслідок ворожого обстрілу за межами села горить лісова підстилка.

с. Нова Козача: внаслідок ворожого обстрілу горіла трава.

с. Павлівка: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, сталася лісова пожежа.

Евакуація. Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 16 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 30 людей.

Агентство Телевидения Новости