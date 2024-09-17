Семеро людей поранені внаслідок обстрілів Харківщини за добу: дані поліції
Минулої доби військові рф завдавали ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктах Харківської області. Проти мирного населення ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, FPV-дрони. Зруйновано оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.
с. Петропавлівка: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-250 пошкоджено п’ять приватних будинків. Постраждали троє цивільних людей: дві жінки і чоловік.
Куп’янськ: внаслідок ворожого артилерійського обстрілу та авіаудару КАБ-500 пошкоджено приватні будинки. Дістали поранення дві цивільні жінки.
с. Подоли: внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення цивільний чоловік.
Богодухів: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу трьома КАБ пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, ЛЕП, будівлі приватного підприємства, багатоквартирний будинок, магазин. Постраждала цивільна жінка – гостра реакція на стрес.
с. Піски-Радьківські: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок. Постраждала цивільна жінка.
с. Нечволодівка: внаслідок ворожого обстрілу біля озера почалась
пожежа.
с. Богуславка: внаслідок ворожого обстрілу за межами села горить лісова підстилка.
с. Нова Козача: внаслідок ворожого обстрілу горіла трава.
с. Павлівка: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, сталася лісова пожежа.
Евакуація. Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 16 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 30 людей.