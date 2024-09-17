Указом Президента Харківського рятувальника нагородили званням Герой України

Харківський рятувальник Артем Костиря нагороджений званням Герой України.

Про це повідомляє ХОВА.

За поданням Харківської обласної військової адміністрації, Указом Президента України Володимира Зеленського від 16 вересня 2024 року Артему Костирі надано звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Це високе визнання стало вдячністю за його відвагу та самовідданість, проявлені під час виконання службових обов’язків.

Артем Костиря – підполковник служби цивільного захисту, був керівником Харківського районного управління ГУ ДСНС. 13 липня 2024 року під час виконання службових обов’язків, рятуючи життя інших, загинув внаслідок російського удару по селищу Буди. Артем Костиря був одним з перших, хто прибув на місце події, щоб ліквідувати наслідки ворожої атаки. Незважаючи на небезпеку, він очолював і керував діями пожежно-рятувальних підрозділів. Другий ракетний удар обірвав життя 40-річного чоловіка.

Артем Костиря присвятив службі в ДСНС 19 років свого життя. За цей час він пройшов шлях від інспектора до начальника управління, завжди залишаючись вірним своїй справі.

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