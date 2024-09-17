У першому читанні Рада підтримала збільшення податків

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Економічна правда.

Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;авансові внески на АЗС;встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

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