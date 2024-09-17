Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:24
Просмотров: 53

У першому читанні Рада підтримала збільшення податків

У першому читанні Рада підтримала збільшення податків

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11416-д про підвищення податків у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Економічна правда.

Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;авансові внески на АЗС;встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд грн, і 137 млрд грн наступного 2025 року.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 