Тайфун у М’янмі забрав життя понад 220 людей

Кількість людей, які загинули внаслідок тайфуну Ягі у М’янмі, зросла до 226, ще майже 80 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Як пише Кореспондент, про це повідомляє BBC.

Як відомо, шторм охопив північні регіони В’єтнаму, Лаосу, Таїланду та М’янми на початку вересня та вбив понад 500 людей у ​​всьому регіоні. Це спровокувало сильні повені та селеві потоки у М’янмі, внаслідок чого загинуло щонайменше 226 осіб, а цілі села були зруйновані.

Через негоду були знищені великі площі посівів. За даними ООН, понад пів мільйона людей терміново потребують їжі, питної води, житла та одягу.

Загалом, шторм охопив дев’ять штатів та регіонів, включаючи столицю країни Найп’їдо.

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