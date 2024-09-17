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Лісові пожежі на Харківщині охопили 14 локацій

Лісові пожежі на Харківщині охопили 14 локацій

Вогнем охоплено близько 14 локацій в області, більшість з яких розташовані на деокупованих територіях, що можуть бути заміновані.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Причинами пожеж стали: значна кількість легкозаймистого сухостою; недоглянуті будинки з присадибною ділянкою; менше оповіщень про пожежі у зв’язку з меншою кількістю постійно проживаючих жителів; ускладнені умови роботи для рятувальників.

На Харківщині розгорнуті цілодобові штаби та пункти спостереження, зокрема, проводиться обстеження дронами. На чергуванні є пожежні потяги. Ситуація важка, але контрольована, зазначив Синєгубов.

Залучена сільськогосподарська техніка для протидії поширенню вогню.

Відбувається постійна детонація снарядів на деяких територіях.

Агентство Телевидения Новости

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