Лісові пожежі на Харківщині охопили 14 локацій
Вогнем охоплено близько 14 локацій в області, більшість з яких розташовані на деокупованих територіях, що можуть бути заміновані.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Причинами пожеж стали: значна кількість легкозаймистого сухостою; недоглянуті будинки з присадибною ділянкою; менше оповіщень про пожежі у зв’язку з меншою кількістю постійно проживаючих жителів; ускладнені умови роботи для рятувальників.
На Харківщині розгорнуті цілодобові штаби та пункти спостереження, зокрема, проводиться обстеження дронами. На чергуванні є пожежні потяги. Ситуація важка, але контрольована, зазначив Синєгубов.
Залучена сільськогосподарська техніка для протидії поширенню вогню.
Відбувається постійна детонація снарядів на деяких територіях.