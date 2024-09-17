На Харківщині чоловік привласнив гроші з чужої банківської картки

У серпні до поліції звернувся мешканець міста Красноград, який повідомив, що хтось отримав доступ до його банківського рахунку та поцупив заощадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки коштів з картки причетний 25-річний житель міста, який знайшов банківську картку потерпілого та декількома транзакціями незаконно зняв з рахунку потерпілого майже 7 тисяч гривень. Викрадені кошти він витратив на свої потреби.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости