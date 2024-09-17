У професійне свято рятувальників росіяни завдали по них ударів – Клименко

Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини.

Внаслідок атаки загинув один рятувальник, повідомляє Міністр внутрішніх справ України – Ігор Клименко.

Годину тому росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. На цей час відомо про чотирьох рятувальників, які дістали поранення – у момент атаки вони гасили пожежу у лісосмузі.

Троє працівників перебувають у важкому стані.

Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога.

Агентство Телевидения Новости