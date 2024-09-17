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У професійне свято рятувальників росіяни завдали по них ударів – Клименко
Сьогодні вранці окупанти обстріляли село у Покровському районі Донеччини.
Внаслідок атаки загинув один рятувальник, повідомляє Міністр внутрішніх справ України – Ігор Клименко.
Годину тому росіяни вдарили авіабомбами по Харкову. На цей час відомо про чотирьох рятувальників, які дістали поранення – у момент атаки вони гасили пожежу у лісосмузі.
Троє працівників перебувають у важкому стані.
Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога.