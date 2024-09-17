Окупанти завдали серію ударів по прикордонню Харківщини: постраждала жінка

17 вересня близько 14:25 окупанти артилерією атакували село Одноробівку Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У результаті дев’яти ударів знищено одноповерховий багатоквартирний та пошкоджено шість двоповерхових багатоквартирних будинків.

Також пошкоджені газова та енергомережі. У 56-річної жінки гостра реакція на стрес.

Обстеження місць влучань тривають.

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