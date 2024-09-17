У четвер в Слобідському районі Харкова на деяких вулицях припиниться газопостачання

19 вересня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Слобідському районі міста.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресою:вул. Польова буд. 55, 71, 73, 75, 87, 118-Б, 118-В, 118-А, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132пров. Золотий буд. 14, 16, 18, 20, 22, 24вул. Тарасівська буд. 6, 6-Авул. Дмитра Коцюбайла буд. 42, 44, 46-А

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами», – нагадують газовики.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости