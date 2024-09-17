На Харківщині горе-матір більш ніж на добу кинула без догляду своїх чотирьох дітей

Працівники ювенальної превенції Харківщини виявили факт неналежного виконання жінкою своїх батьківських обов’язків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

15 вересня матір пішла з дому та залишила більше ніж на добу без нагляду своїх чотирьох маленьких синів.

Про це наступного дня поліції повідомила сусідка родини, яка проживає в селі Хотімля Чугуївського району. Прибувши на повідомлення, працівники ювенальної превенції виявили брудних та голодних хлопчиків 2, 3, 6 років та 10 місяців.

З дітьми знаходилася стороння жінка. Вона пояснила, що напередодні вдень виявила дітей без догляду дорослих. Аби з малечею нічого не сталося, небайдужа сусідка доглядала за чотирма малолітніми хлопцями, але коли мати не з’явилася і наступного дня, повідомила до поліції.

Правоохоронці розшукали матір хлопців. Весь цей час вона проводила зі знайомими.У будинку інспектори виявили, що діти проживають у неналежних умовах.

Для проведення повного медичного обстеження дітей доставили до лікарні Харкова.

Щодо 26-річної матері правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо поруч із вами проживають сім’ї, де діти виховуються у неналежних умовах, не будьте байдужими, повідомляйте про такі випадки за телефоном «102», наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости