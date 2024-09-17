У Харкові склали протокол на п’яного розбишаку: ображав та лаявся на співмешканку

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, поводив себе агресивно, ображав та лаявся на співмешканку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Відповідне повідомлення надійшло до чергової частини Харківського РУП № 3 близько 12:00 15 вересня. За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

У квартирі поліцейські виявили 54-річного чоловіка в стані алкогольного спʼяніння, який виражався нецензурною лексикою в бік жінки.

Поліцейські склали щодо порушника адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Співробітники сектору протидії домашнього насильства провели профілактичну бесіду з чоловіком та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости