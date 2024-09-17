Ворожі обстріли, поривчастий вітер та людська недбалість: чому горять ліси на Харківщині

Лише у понеділок в екосистемах Харківщини сталось майже сто сорок пожеж. За даними рятувальників, протягом доби горіла лісова підстилка на площі близько пів тисячі гектарів, а у Чугуївському районі пожежа переросла у верхову. Гасіння в деокупованих районах Харківщини ускладнюється замінованістю: там пожежники працюють за допомогою піротехніків та безпілотників.

Артем Астахов, начальник ГУ ДСНС України у Харківській обл.

Уся деокупована територія практично не оралася вже три роки, стоять сухостої у людський ріст. Крім цього, багато людей виїхало, присадибні ділянки не прибиралися, поросли всі. Людей стало менше, пізніше сповіщають про пожежі, пізніше доходять повідомлення, коли вже пожежа набиває великих розмірів.

Серед причин збільшення кількості лісових пожеж надзвичайники називають спеку, відсутність дощу та поривчастий вітер: до двадцяти метрів на секунду – з початку тижня. Попри це майже всюди вогонь вдається зупинити. Харківським надзвичайникам допомагають колеги з інших регіонів України.

Артем Астахов, начальник ГУ ДСНС України у Харківській обл.

Ми були змушені перевести наших співробітників на більш напружений графік роботи, вони в нас зараз працюють через день. Якщо хтось не знає – режим роботи нашої служби: доба через чотири. Ми людей не розпускали, вони в нас, умовно кажучи, зараз на казармі. Дійсно велика є підтримка з інших гарнізонів, яка до нас прибула.

Збільшилась і територія Харківщини, де ведуться активні бойові дії. Передусім, йдеться про північне прикордоння. Це Липецький, Циркунівський та Вовчанський напрямки. Пожежі виникають внаслідок ворожих обстрілів. Наразі на Харківщині близько чотирнадцяти осередків займань. Зважаючи на пориви вітру, профільні служби напоготові.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Розгорнуті на місцях штаби, цілодобові пункти спостереження, зокрема дронами, щоб оперативно задіювати додаткові ресурси для ліквідації пожеж. Задіяні ресурси сусідніх областей. ДП «Ліси України» стягнули більше своєї техніки спеціалізованої.

Окрім ворожих влучань нерідко спричиняє пожежі й людська недбалість. В одному з випадків внаслідок випалювання сухостою загинула людина та було знищено понад півтора десятка приватних дворів.





Агентство Телевидения Новости