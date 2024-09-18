У Харкові змінюють маршрут три тролейбуси

19 вересня з 9:00 до 17:00 у Харкові не будуть курсувати тролейбуси № 3, 7 і 59 без запасу автономного ходу на проспекті Олександрівському, а саме на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до вулиці Северина Потоцького.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням поточного ремонту дороги на проспекті Олександрівському.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№ 3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№ 59: розворотне коло «Вул. Універистетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№ 7: не курсує.

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус № 59 з таким маршрутом:

залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. Дванадцятого Квітня.

Агентство Телевидения Новости