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Цієї ночі окупанти двічі обстріляли Харків: влучання у трьох районах
Перші вибухи пролунали у Харкові о 23:50.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території.
Інформації щодо постраждалих не надходило. Виникла пожежа.
Близько 5:00 окупанти вдарили КАБом в Індустріальному районі.
Влучання в землю між гімназією та дитячим садочком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає, зазначив Синєгубов.
Ще одне влучання у Салтівському районі. Пошкоджено вікна у житлових будинках. Без постраждалих.