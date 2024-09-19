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Цієї ночі окупанти двічі обстріляли Харків: влучання у трьох районах

Цієї ночі окупанти двічі обстріляли Харків: влучання у трьох районах

Перші вибухи пролунали у Харкові о 23:50.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, зафіксовані удари у Шевченківському районі Харкова на відкритій території.

Інформації щодо постраждалих не надходило. Виникла пожежа.

Близько 5:00 окупанти вдарили КАБом в Індустріальному районі.

Влучання в землю між гімназією та дитячим садочком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає, зазначив Синєгубов.

Ще одне влучання у Салтівському районі. Пошкоджено вікна у житлових будинках. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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