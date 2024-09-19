На Харківському напрямку окупанти атакували двічі, на Куп’янському – 15 разів

Оперативна інформація станом на 8.:0 19.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів КАБами. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

За минулу добу ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів.

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Агентство Телевидения Новости