У Харкові на місці згорілого лісового масиву на Салтівці планують висадити парк

На лісовій ділянці у Харкові, яка згоріла в районі ТРЦ «Караван», планують висадити парк.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на своїх сторінках у соціальних мережах.

Мер підкреслив, що ця зона залишиться рекреаційною.

«Міська влада планує, коли це стане безпечно і можливо, висадити там дерева, рослини й створити на цьому місці парк, де зможуть відпочивати місцеві мешканці. Жодних інших об’єктів там не буде», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, відновлення цієї території розпочнеться після того, як фахівці ДСНС розмінують її та очистять від небезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости