Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 74

У Харкові на місці згорілого лісового масиву на Салтівці планують висадити парк

У Харкові на місці згорілого лісового масиву на Салтівці планують висадити парк

На лісовій ділянці у Харкові, яка згоріла в районі ТРЦ «Караван», планують висадити парк.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на своїх сторінках у соціальних мережах.

Мер підкреслив, що ця зона залишиться рекреаційною.

«Міська влада планує, коли це стане безпечно і можливо, висадити там дерева, рослини й створити на цьому місці парк, де зможуть відпочивати місцеві мешканці. Жодних інших об’єктів там не буде», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, відновлення цієї території розпочнеться після того, як фахівці ДСНС розмінують її та очистять від небезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 