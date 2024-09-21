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У Харкові відновили рух наземного електротранспорту
Більшість трамваїв та тролейбусів, які змінили маршрути через аварійне відключення напруги та пошкодження транспортної інфраструктури, відновили роботу у звичному режимі.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Зараз не курсує лише трамвай №12.
Крім того, за зміненими маршрутами продовжує курсувати низка тролейбусів:
№2 (частина 1): від розворотного кола «Пр. Жуковського» до пл. Конституції;
№2 (частина 2): від розворотного кола «Пр. Перемоги» до пр. Незалежності;
№18: від розворотного кола «Лікарня швидкої допомоги» до пр. Незалежності.