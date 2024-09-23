За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на Харківщині, чоловік відбуватиме покарання за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 35-річного чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху на критично важливих об’єктах інфраструктури (ч. 2 ст. 259 КК України).

Йому призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець Богодухова наприкінці березня цього року подзвонив на телефон довіри СБУ та повідомив про мінування нафтопереробного підприємства, розташованого на території Богодухівського району, а також столичного метрополітену. До вчинення злочину чоловік підготувався заздалегідь, придбавши окремий телефон, з якого і здійснив дзвінок.

У ході перевірки інформація, надана зловмисником, підтвердження не знайшла.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину, однак при цьому заявив, що зовсім не відчуває каяття за скоєне, оскільки такими діями він виражає свій протест проти політики держави та вважає дії керівництва України незаконними. Чоловіка взято під варту в залі суду.

Обвинувальний вирок виніс Богодухівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости