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За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіли понад 900 осіб

За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіли понад 900 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 вересня захворіли 937 осіб.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 5 по 11 вересня, – 267 випадків). Госпіталізованих осіб із грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости

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