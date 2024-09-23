Під Харковом затримали скандаліста, який, як виявилося, перебував у розшуку

22 вересня близько 18:00 спільна група реагування Дергачівського міського відділення поліції охорони та сектору реагування патрульної поліції прибула за викликом про сварку у селищі Слатине.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час відпрацювання інформації встановлено, що 45-річний місцевий мешканець знаходиться в активному розшуку за вчинення крадіжки у Харкові.

Затриманого передали слідчо-оперативній групі відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости