Харків вночі обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С»: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

24 вересня 3:49 місто Харків, Київський р-н. Відкрита територія. Внаслідок обстрілу із РСЗВ «Торнадо-С» горіла трава та гілля на площі 100 м кв.

17:40 місто Харків. Влучання ворожого КАБу в землю на території цвинтаря. Загоряння трави та посадки на пл. 300 м кв.

Друге влучання також в землю. Без постраждалих.

17:49 Харківський р-н, Циркунівська громада. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 га.

14:20 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., село Івашки. Внаслідок обстрілу виникло загоряння приватного будинку. 13:46 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Загризове. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

10:00 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., село Різникове. Внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок.

10:00 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, село Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка. 9:00 Куп’янський р-н., м. Купʼянськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.

8:05 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, село Хотімля. Влучання в землю. Пошкоджено будівлю підприємства.

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника.

Агентство Телевидения Новости