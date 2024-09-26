Харківський та Куп’янський напрямки: ЗСУ відбили 13 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 вересня. 946 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 75 авіаударів, зокрема, скинув 118 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ободи, Іскривщина, Графське, Річки, Вовчанськ, Приколотне, Першотравневе, Червоний, Став Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Дружба, Клебан Бик, Костянтинівка, Яблунівка, Воздвиженка, Селідове, Привільне, Богоявленка, Урожайне, Новоандріївка, Кам’янське, Новоукраїнка, Запоріжжя, Зеленівка, Херсон, Бургунка, Садове та Антонівка.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником позицій ЗСУ біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости