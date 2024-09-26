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На війні з рф загинув штурмовик із Харківщини

На Харківщині попрощалися з солдатом штурмової бригади, жителем Валківської громади Харківської області Сергієм Хворостом.

Про це повідомили в Валківській міській раді.

До повномасштабного вторгнення Сергій Хворост працював у Валківському лісгоспі. На військову службу був мобілізований 22 червня 2024 року. Став до строю солдатом 95-ої окремої штурмової бригади. Бойове злагодження та навчання проходив на полігонах у Великобританії.

Після закінчення навчань з серпня брав участь у штурмових діях на території Курської області рф. Під час штурмових дій ворога поблизу н. п. Хітровка Суджанського району Курської області зазнав поранень і 11 вересня помер в госпіталі.

Валківська міська рада глибоко сумує з приводу смерті нашого Героя та висловлює щирі співчуття рідним. Царство Небесне і вічна світла пам’ять Хворосту Сергію Васильовичу…

Поховали Сергія Хвороста 16 вересня в його рідному селі Хворостовому Шарівського старостинського округу. У 44-річного захисника залишилися дружина, син та донька.

Агентство Телевидения Новости

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