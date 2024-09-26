Окупанти завдали ударів по селищу Приколотне на Харківщині: пошкоджені ЛЕП, залізничні колії, будівлі

Протягом доби з 25 по 26 вересня на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Близько 14:40 ворог спричинив лісову пожежу площею 15 га у Сеньківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади.

Вже біля 23:00 окупанти вдарили по селищу Приколотне Вільхуватської громади. Горіла суха трава на площі 400 кв. м. Пошкоджень зазнали лінії електропередач, залізничні колії, житлові та інші будівлі.

О 15:35 під час проведення аварійно-рятувальних робіт під завалами у багатоквартирному будинку, куди влучив російський КАБ, рятувальники знайшли й деблокували тіло загиблої жінки. Загалом, за уточненою інформацією, внаслідок російського удару по цьому будинку двоє людей загинули та 24 зазнали травм і поранень, зокрема неповнолітня дівчина.

Загалом зафіксований 50 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі майже 40 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 88 вибухонебезпечних предметів.

Загалом протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 74 оперативні виїзди, з яких:

59 – на ліквідацію пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами;1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;6 – для надання допомоги населенню;8 – інші виїзди.

Агентство Телевидения Новости