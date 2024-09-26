На Харківщині внаслідок обстрілів сталися пожежі, постраждала людина: зведення ОВА

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області. Сталися пожежі, є постраждалий.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

26 вересня після 7:00 у селі Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

23:03 с. Приколотне, Куп’янський район: внаслідок авіаційного удару горіла трава на площі 400 кв. м. Пошкоджено вікна, дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі.

19:40 с. Дуванка, Богодухівський район: у результаті артобстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки, господарчі споруди.

15:00 с. Варварівка, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горів флігель.

14:40 с. Богуславка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 15 га.

Агентство Телевидения Новости