Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня зросла до п’яти: в лікарні померла жінка

У Харкові в лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей.

Нагадаємо, 24 вересня близько 15:15 ворог здійснив пуски восьми керованих авіабомб по Харкову та передмістю. Орієнтовно обстріл вівся з літаків СУ-34 з території бєлгородської області рф.

Шість ворожих боєприпасів вдарили по Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Одна з авіабомб, за попередніми даними, ФАБ-500, влучила у багатоквартирний житловий будинок в Київському районі. Внаслідок удару було зруйновано чотири поверхи.

Агентство Телевидения Новости