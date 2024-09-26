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У Харкові на вулиці Олімпійській завтра буде тимчасово заборонений рух транспорту

У Харкові на вулиці Олімпійській завтра буде тимчасово заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до будинку №31 на вул. Олімпійській, буде заборонений з 8:30 до 17:00 27 вересня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з усунення наслідків обстрілу Палацу спорту. Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Каденюка, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Харкова та іншими.

Також у цей період буде припинений рух автобусів на вул. Олімпійській, на ділянці від пр. Петра Григоренка до пр. Льва Ландау.

В цей час автобус №112 курсуватиме так: Основ’янське озеро – вул. Силікатна – вул. Павла Тичини – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ»);

у зворотному напрямку: пр. Олександрівський (ринок «ХТЗ») – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – пр. Петра Григоренка – вул. Каденюка – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – вул. Силікатна – Основ’янське озеро.

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