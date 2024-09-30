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У Карпатах випав перший сніг: фото з високогір’я

У Карпатах випав перший сніг: фото з високогір’я

Сьогодні, 30 вересня, на високогірʼї Карпат випав перший сніг. Опади зафіксовані на курорті Драгобрат, полонині Пожижевській та горі Піп Іван, де температура повітря знизилася до -5 °C та дув північний вітер швидкістю 20-22 м/с.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост та видання Galka.if.ua.

На найвищому гірськолижному курорті в українських Карпатах Драгобраті, на полонині Пожижевській та на хребті Чорногора також сніжило.

За прогнозами синоптиків, на високогірʼї буде від -3 до -5 °C.

Агентство Телевидения Новости

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