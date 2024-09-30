У Харкові зростає потреба у донорській крові: яка причина

Ольга здає кров вперше в житті. Дівчина працює в харківському комунальному підприємстві «Комплекс з вивозу побутових відходів». Зізнається, що трохи боялася. Ознайомилася з пам’яткою донора – до процедури поставилася відповідально.

Ольга Забаштанова, начальниця абонентської служби КП «КВПВ»

Виключити гостру, копчену їжу, харчуватися більш корисно. Не палити, і сьогодні зранку я тільки солодкий чай пила з печивом. Там були ще варіанти вівсянки, але вона без нічого не полізе, тому краще печиво.

Під час процедури почувається добре і радіє, що може допомогти тим, хто зараз потребує препаратів з крові та її компонентів.

Ольга Забаштанова, начальниця абонентської служби КП «КВПВ»

Заради всіх, заради наших військовослужбовців, заради просто харків’ян, які ж щоденно страждають від цих обстрілів, багато поранених. Просто і діти ж хворіють, і породіллям потрібна дуже часто кров.

Пан Павло – донор досвідчений. Кров здає регулярно, за потреби – плазму. На його переконання – це найменше, що харків’яни можуть зробити для своїх захисників.

Павло Домашин, керівник відділу маркетингу та договірних відносин КП «КВПВ»

Кожна людина робить те, що їй в її силах, тому сьогодні це те, чим я можу допомогти і бійцям, і лікарням. Ну й Харків дуже потерпає від обстрілів, багато поранених.

Харківські комунальники кров здають регулярно. Їм і самим доводилося потрапляти під російські удари, коли виїжджали на місця обстрілів, щоб допомогти людям. Процедура забору крові в Харківському обласному центрі служби крові займає кілька хвилин.

Аліна Потапенко, завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів

Донор здає кров у дозі 450 мл, це стандартна доза згідно з нормативною документацією МОЗ України. Це автоматичні ваги-помішувачі, де виставляється доза. Вони автоматично зупиняють донацію, перекривають, щоб більше ми не взяли, сигналізують медсестрі про те, що потрібно вже від’єднати донора. Так на якісному обладнанні проходить донація крові.

Після ворожих ударів по Харкову донорів більшає, розповідають фахівці центру. Та запасів все одно не вистачає – потреба у препаратах з крові та її компонентів постійно зростає.

Юлія Довженко, медична директорка Харківського обласного центру служби крові

Насамперед нам дуже необхідна саме компонента крові. Це цільна кров, а ми забезпечуємо заклади охорони здоров’я: це планові операції, це військовослужбовці, це дітки, які потребують цієї допомоги. Тому вона номер один, цільна кров. Там короткі терміни придатності, але вона вам дуже потрібна.

Лікарі Харківського обласного центру Служби крові закликають людей долучатись до донорства. Усі витратні матеріали тут одноразові та стерильні. А здача крові не тільки допомагає комусь одужати чи рятує життя поранених – маніпуляція є корисною і для людини, яка здає кров. Завдяки відновленню клітин крові після цієї процедури зміцнюється імунітет.





Агентство Телевидения Новости