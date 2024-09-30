За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіли 850 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 19 по 25 вересня захворіли 850 осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 104 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 12 по 18 вересня, – 156 випадків). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости