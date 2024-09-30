Ремонтував дороги на Харківщині та привласнив майже 1,2 млн грн: судитимуть директора компанії

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, а також службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у листопаді 2021 року між однією з державних компаній на Ізюмщині, яка займається розробкою родовищ газу та його видобутком, та приватним підприємством укладено договори щодо облаштування майданчиків та під’їзних шляхів свердловин на родовищах.

Директор приватної компанії-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2022 році вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо їхніх обсягів та вартості.

Так, він зазначив більші обсяги робіт, ніж фактично проведено по улаштуванню вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску.

На підставі складених обвинувачених документів на рахунок приватного підприємства надлишково перераховано майже 1,2 млн грн, чим завдано збитків державній компанії.

Вказані злочинні дії обвинуваченого також підтверджено проведеними судовими будівельно-технічними експертизами.

Директора приватного підприємства судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости