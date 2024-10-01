Харків доєднався до акція пам’яті за полеглими захисниками України

1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України. О 9 ранку Харків доєднався до всеукраїнської акція пам’яті та на хвилину завмер, щоб вшанувати подвиг українських захисників та захисниць.

Доєднатися до акції напередодні закликав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вшануймо тих, хто віддав життя за незалежну Україну. Тих, хто віддав життя за захист Харківщини, яка була і є на передовій боротьби за нашу державу. Харківщина – форпост, який наші люди втримали величезною ціною. Згадаємо героїв, які виборювали для українців можливість жити у вільній державі», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости