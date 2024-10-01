Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу
Протягом доби окупанти обстрілювали Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області. Пошкоджені будівлі, транспорт. Одна людина загинула, є поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Куп’янського району 30 вересня
18:47 с. Петро-Іванівка: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено заклад освіти.
16:05 с. Дорошівка: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
13:05 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів гараж та автомобіль.
13:00 Куп’янськ: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль, дістав поранення 54-річний чоловік.
11:20 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона горів цивільний автомобіль.
10:51 с. Стецьківка: внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.
10:15 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона загинув чоловік.
10:06 Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона під час руху на автомобілі дістав поранення 58-річний чоловік.
Обстріли Богодухівського району 30 вересня
18:05 с. Івашки: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний чоловік, 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець.
15:43 с. Широкий Яр: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га.