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Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області. Пошкоджені будівлі, транспорт. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Куп’янського району 30 вересня

18:47 с. Петро-Іванівка: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено заклад освіти.

16:05 с. Дорошівка: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

13:05 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів гараж та автомобіль.

13:00 Куп’янськ: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль, дістав поранення 54-річний чоловік.

11:20 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона горів цивільний автомобіль.

10:51 с. Стецьківка: внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.

10:15 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона загинув чоловік.

10:06 Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона під час руху на автомобілі дістав поранення 58-річний чоловік.

Обстріли Богодухівського району 30 вересня

18:05 с. Івашки: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний чоловік, 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець.

15:43 с. Широкий Яр: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га.

Агентство Телевидения Новости

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