Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області. Пошкоджені будівлі, транспорт. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Куп’янського району 30 вересня

18:47 с. Петро-Іванівка: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено заклад освіти.

16:05 с. Дорошівка: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

13:05 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горів гараж та автомобіль.

13:00 Куп’янськ: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль, дістав поранення 54-річний чоловік.

11:20 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона горів цивільний автомобіль.

10:51 с. Стецьківка: внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.

10:15 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона загинув чоловік.

10:06 Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона під час руху на автомобілі дістав поранення 58-річний чоловік.

Обстріли Богодухівського району 30 вересня

18:05 с. Івашки: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Постраждали 62-річний чоловік, 24-річний чоловік, 55-річна жінка та 17-річний хлопець.

15:43 с. Широкий Яр: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 га.

Агентство Телевидения Новости