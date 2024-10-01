В ОТУ «Харків» заявили про ускладнення обстановки на Харківському напрямку та активізацію росіян

Оперативна обстановка на Харківському напрямку ускладнилася і характеризується збільшенням активності противника. Протягом минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного авіаудару КАБом та 56 ударів дронами-камікадзе, здійснили 418 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

У Вовчанську противник впродовж минулої доби понад десять разів намагався штурмувати позиції Сил оборони України, зазнав втрат в живій силі та техніці та відступив. Наразі здійснює поодиноке переміщення особового складу для евакуації втрат та поповнення поточного некомплекту особового складу.

В районі населеного пункту Глибоке противник продовжує проводити активні заходи з встановлення мінних загороджень.

В районі Лукʼянців окупанти закріплюються на займаних позиціях 380 мотострілецького полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії, водночас серед особового складу полку продовжують відмічатись випадки самовільного залишення позицій.

Втрати ворога за минулу добу склали 202 солдати, з них безповоротні – 134, санітарні – 67.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,18 бойових броньованих машин,7 артилерійські системи,20 автомобілів,4 одиниці спецтехніки,49 БпЛА.

Знищено 69 укриттів для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости