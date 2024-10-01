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Поліція показала наслідки ударів по Харківщині авіабомбами, дронами та артилерією

Поліція показала наслідки ударів по Харківщині авіабомбами, дронами та артилерією

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Є жертви.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

30 вересня військові рф обстріляли з FPV-дронів та артилерії місто Куп’янськ. Пошкоджені приватні автомобілі. Дістав поранення цивільний чоловік, ще один загинув. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа.

З РСЗВ ворог завдав ударів по селу Курилівка. Пошкоджено приватні будинки.

У селі Стецьківка сталося займання сухої трави.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Графське вогнем знищено приватний будинок, сталося займання сухостою.

У селі Петро-Іванівка пошкоджено державний навчальний заклад. Сталася пожежа.

З артилерії росіяни обстріляли село Широкий Яр. Горіла суха трава на відкритій території.

Через удар FPV-дроном по селу Івашки постраждали четверо цивільних людей. Пошкоджено автомобіль.

Керованою авіабомбою військові рф обстріляли село Чернещина. Пошкоджено п’ять житлових будинків, приміщення дитячого садка.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 30 вересня силами поліції з Куп’янського та Богодухівського районів евакуйовано 25 людей.

Агентство Телевидения Новости

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