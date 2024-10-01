Поліція показала наслідки ударів по Харківщині авіабомбами, дронами та артилерією

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Є жертви.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

30 вересня військові рф обстріляли з FPV-дронів та артилерії місто Куп’янськ. Пошкоджені приватні автомобілі. Дістав поранення цивільний чоловік, ще один загинув. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа.

З РСЗВ ворог завдав ударів по селу Курилівка. Пошкоджено приватні будинки.

У селі Стецьківка сталося займання сухої трави.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Графське вогнем знищено приватний будинок, сталося займання сухостою.

У селі Петро-Іванівка пошкоджено державний навчальний заклад. Сталася пожежа.

З артилерії росіяни обстріляли село Широкий Яр. Горіла суха трава на відкритій території.

Через удар FPV-дроном по селу Івашки постраждали четверо цивільних людей. Пошкоджено автомобіль.

Керованою авіабомбою військові рф обстріляли село Чернещина. Пошкоджено п’ять житлових будинків, приміщення дитячого садка.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 30 вересня силами поліції з Куп’янського та Богодухівського районів евакуйовано 25 людей.

Агентство Телевидения Новости