Поліція показала наслідки ударів по Харківщині авіабомбами, дронами та артилерією
Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Є жертви.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
30 вересня військові рф обстріляли з FPV-дронів та артилерії місто Куп’янськ. Пошкоджені приватні автомобілі. Дістав поранення цивільний чоловік, ще один загинув. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа.
З РСЗВ ворог завдав ударів по селу Курилівка. Пошкоджено приватні будинки.
У селі Стецьківка сталося займання сухої трави.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Графське вогнем знищено приватний будинок, сталося займання сухостою.
У селі Петро-Іванівка пошкоджено державний навчальний заклад. Сталася пожежа.
З артилерії росіяни обстріляли село Широкий Яр. Горіла суха трава на відкритій території.
Через удар FPV-дроном по селу Івашки постраждали четверо цивільних людей. Пошкоджено автомобіль.
Керованою авіабомбою військові рф обстріляли село Чернещина. Пошкоджено п’ять житлових будинків, приміщення дитячого садка.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 30 вересня силами поліції з Куп’янського та Богодухівського районів евакуйовано 25 людей.