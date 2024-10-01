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Харків вшанував пам’ять загиблих захисників та захисниць України: фото

Харків вшанував пам’ять загиблих захисників та захисниць України: фото

До загальнонаціональної хвилини мовчання доєдналися жителі Харкова та області. О 9:00 на всіх дорогах був зупинений рух й українці схилили голову в пам’ять про тих, хто загинув через терор окупантів, усіх військових і цивільних, дорослих і дітей.

Фото з центра Харкова показала поліція Харківської області.

Поліція Харківщини з початку повномасштабного вторгнення втратила 14 поліцейських, які загинули внаслідок російської агресії під час виконання своїх професійних обов’язків.

Понад 300 правоохоронців були поранені.

Агентство Телевидения Новости

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